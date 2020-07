Migranti: Lamorgese e Gabrielli a Lampedusa

(ANSA) - AGRIGENTO, 20 LUG - Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Franco Gabrielli, sono a Lampedusa (Ag) per un incontro con le autorità locali. Ad attenderli davanti alla sede del comune un gruppo di isolani, guidati dall'ex senatrice della Lega Nord Angela Maraventano, che sta manifestando a gran voce e ha esposto uno striscione bianco con scritto in rosso 'scafisti'. Proprio da Lampedusa la scorsa settimana, dopo un'ondata di sbarchi, il presidente della Regione Nello Musumeci ha chiesto lo stato d'emergenza anche perché la stagione turistica è stata pregiudicata dall'emergenza sanitaria per il Coronavirus. Gli isolani, da sempre popolo d'accoglienza, temono che l'emergenza immigrazione si traduca, per Lampedusa, nel concreto rischio contagio da Covid-19.

