Agguato per rapinare turiste a Catania, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 20 LUG - Il primo maggio scorso avrebbe rapinato due turiste venete, madre e figlia, che a bordo di un'auto lungo l'Asse dei Servizi non riuscivano a trovare la strada per Siracusa ed avevano per errore utilizzato l'uscita per Librino. E' l'accusa formulata dalla Procura della Repubblica di Catania nei confronti di un 33 enne, Gioacchino Tudisco, al quale i carabinieri della stazione di Librino hanno notificato in carcere una un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale etneo. Le due vittime hano espresso riconoscenza nei confronti dei militari ed assicurato che sarebbero tornate in Sicilia. Il giovane era stato arrestato il giorno successivo dalla Polizia di Stato per una rapina in circostanze analoghe.

Tudisco, a bordo di una Fiat 'Bravo' condotta da un complice e risultata poi noleggiata, dopo aver loro sbarrato la strada avrebbe rapinato le due done di una borsa con dentro 1.000 euro, documenti ed effetti personali.

Tudisco è stato riconosciuto dalle vittime attraverso alcune foto segnaletiche. (ANSA).