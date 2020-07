Teatro: Libero, bando per co-produrre quattro progetti

Un bando per sostenere compagnie, artisti e performer di Palermo e provincia attraverso la formula della coproduzione. Il Teatro Libero lancia l'avviso, realizzato in collaborazione con l'omonimo progetto "per un teatro necessario", promosso dal Dipartimento di Storia, Antropologia, Arte e Spettacolo (Saras) della Sapienza Università Roma. Saranno quattro i progetti artistici selezionati nell'ambito della danza e del teatro che dovranno rispondere ad alcuni criteri. Dovranno, ad esempio, muoversi nel campo della nuova drammaturgia o della rielaborazione drammaturgica di testi della tradizione, della danza contemporanea o d'autore; prevedere il coinvolgimento di un numero massimo di tre artisti professionisti; rispettare i protocolli di sicurezza in merito ai rischi di contagio da Covid-19, che prevedono il distanziamento fisico. Per prendere parte alla selezione è necessario inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica bandi@teatroliberopalermo.it entro il 25 luglio. Il bando completo su http://www.teatroliberopalermo.com/bando-per-un-teatro-necessari o.html/ "L'emergenza sanitaria ha drammaticamente colpito attrici, attori, tecnici, maestranze del teatro italiano - sottolinea il direttore del Teatro Libero, Luca Mazzone -. Una pandemia che ha messo a nudo le contraddizioni e lo stato di precarietà del settore dello spettacolo dal vivo, che ha acuito le differenze tra finanziati e non finanziati, tra teatro pubblico e privato, tra nomi in ditta e artisti lavoratori".

(ANSA).