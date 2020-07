Procura Palermo valuta apertura indagine

(ANSA) - PALERMO, 16 LUG - La procura di Palermo, guidata da Francesco Lo Voi, sta valutando l'apertura di una indagine dopo la violenta alluvione che ieri ha messo in ginocchio la città.

Decine di auto travolte dall'acqua o rimaste intrappolate nei sottopassaggi della circonvallazione allagati, strade trasformate in fiumi in piena, persone costrette a mettersi in salvo abbandonando le macchine sospinte via dalla pioggia.

L'indagine dovrebbe accertare eventuali responsabilità nell'assenza di misure necessarie a prevenire e fronteggiare l'emergenza meteo che, dato non ancora confermato, potrebbe aver ucciso due persone. Un testimone ha raccontato di aver visto annegare due automobilisti, ma i corpi non sono ancora stati trovati.(ANSA).