Migranti: rivolta in Cpa Messina, una trentina in fuga

(ANSA) - MESSINA, 16 LUG - Trenta migranti sono fuggiti ieri sera, ma la notizia è stata diffusa solo oggi, dal centro di accoglienza di Bisconte a Messina. Nel cpa c'è stata una rivolta e un finanziere è rimasto ferito ad una gamba dopo un lancio di oggetti. Le sue condizioni non destano però preoccupazione.

Qualcuno dei fuggitivi è stato rintracciato e riportato all'interno della struttura, ma in parecchi sono riusciti a scappare da un varco in un punto della rete di recinzione e si sono nascosti nella campagne facendo perdere le loto tracce.

(ANSA).