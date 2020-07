Sicilia: Samonà, Orlando ultimo tra sindaci per gradimento

(ANSA) - PALERMO, 15 LUG - "Personalmente nutro profonda stima nei confronti del professor Mario Zito, con il quale l'assessorato regionale dei beni culturali è pronto a collaborare su progetti concreti. Non replico alle affermazioni di Orlando, che da tempo ha lasciato Palermo in balia di un evidente vuoto amministrativo. E d'altronde, non per caso è all'ultimo posto nella classifica di gradimento dei sindaci italiani". E' la replica dell'assessore regionale ai beni culturali e identità siciliana, Alberto Samonà,al sindaco di Palermo che in mattinata, nel corso di una conferenza stampa con il nuovo assessore comunale alla cultura, ha affermato che "la giunta comunale non siederà mai accanto a Samonà in occasione delle conferenze stampa". (ANSA).