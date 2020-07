Libri: l'alba di 'Riccardino' all'Orto Botanico di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 15 LUG - L'appuntamento è alle 5 del mattino del 16 luglio, all'Acquario delle ninfee, nell'Orto Botanico di Palermo. Una boccata d'aria per "Riccardino", episodio finale del Montalbano di Andrea Camilleri, che qualche ora dopo sarà in libreria. L'iniziativa della casa editrice Sellerio coinvolge quattro attori (Gigi Borruso, Filippo Luna, Salvo Piparo e Vincenzo Pirrotta) che davanti a un pubblico di irriducibili leggeranno frammenti delle pagine del commissario di Vigata.

L'ingresso è libero, ma fino ad esaurimento dei posti a disposizione, limitati a causa delle norme anti covid.

Il libro esce alla vigilia del primo anniversario della morte di Camilleri. In verità, i volumi in libreria saranno due: l'ultima versione - revisionata nel 2016 con interventi sulla lingua ma lasciando inalterata la trama - nella solita collana "La Memoria", e un altro, ben più corposo e in edizione speciale,, che comprende anche la prima stesura del 2005.

In attesa dell'alba, alle 18 di oggi Roberto Herlitzka leggerà in anteprima (diretta streaming sulla pagina facebook della casa editrice e su Youtube) alcuni brani del libro.

(ANSA).