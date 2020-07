Viabilità: Anas, aperto al traffico il viadotto Petrusa

(ANSA) - AGRIGENTO, 13 LUG - E' stato aperto al traffico il nuovo viadotto Petrusa, sulla strada statale 122 'Agrigentina'.

Il ponte, sovrastando la nuova statale 640, la Strada degli Scrittori', collega i centri abitati di Agrigento e Favara.

La nuova struttura, sottolinea l'Anas in un nota, presenta un'estensione complessiva pari a 120 metri per tre campate di uguale lunghezza di 40 metri ciascuna. La massa complessiva della carpenteria metallica è di 374 tonnellate e la larghezza della piattaforma stradale è pari a 13,2 metri, con due corsie da 3,5 metri per senso di marcia, oltre a banchine laterali pavimentate di un metro e marciapiedi di 2,10 metri per lato.

L'opera ha comportato un investimento complessivo di oltre 3 milioni e 700 mila euro e, come noto, sostituisce la vecchia struttura per la quale nel 2017 furono condotte approfondite verifiche tecniche in esito alle quali risultò che le condizioni strutturali non ne consentivano ulteriormente l'utilizzo in sicurezza. (ANSA).