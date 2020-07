Rifiuti: sindaco Palermo,differenziata al 30% entro dicembre

(ANSA) - PALERMO, 13 LUG - "L'obiettivo che abbiamo come amministrazione è di arrivare al 30 per cento di raccolta differenziata entro il 31 dicembre di quest'anno". Lo ha detto, nel pomeriggio, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, durante la conferenza stampa convocata per illustrare il piano industriale aziendale di Rap, l'azienda partecipata dal comune che gestisce i rifiuti. Orlando poi parlando dell'impianto di Bellolampo ha spiegato che "deve diventare un polo strategico per i rifiuti. Vogliamo anche creare lì un centro di raccolta dei rifiuti ingombranti che al momento non abbiamo. Se vogliamo combattere il malaffare nel settore dei rifiuti dobbiamo realizzare gli impianti", ha sottolineato. (ANSA).