Estate: al via "Vira", rassegna di arte e spettacoli a Scicli

(ANSA) - SCICLI, 13 LUG - Vira in siciliano significa guarda.

La musica, l'arte e la cultura: in questa estate così particolare c'è bisogno di ammirare ciò che ci circonda, riscoprirne la bellezza e, attraverso questa, ritrovarci uniti, vivi. "Vira" è il nome della stagione estiva che per tutto luglio e agosto, ogni giovedì, si snoderà a Scicli nel ragusano .

Un progetto nato dal basso, sulla spinta di oltre venti attività ristorative e commerciali del centro storico che vogliono ripartire proprio dalla loro unione. A cogliere questa intenzione collettiva le associazioni culturali Ekos-Music Hub, SEM e Tecne99 che hanno confezionato un variegato e interessante calendario di appuntamenti gratuiti nel cuore della cittadina, con il patrocinio del Comune.

Vira, senta, camina dal tramonto in poi, in compagnia di eventi che spaziano dalla musica, alla letteratura, dal teatro alle passeggiate culturali, per un pubblico quanto più eterogeneo.

"Da qui la scelta di vira, nel senso di ammirare la meraviglia attorno, senta per ascoltare la musica dal vivo e per sentire i sapori del territorio e camina, cammina, perché gli appuntamenti si svolgeranno in diversi punti del centro cittadino", affermano gli organizzartori. (ANSA).