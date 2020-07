Furetto chiuso in piccolo cassetto di legno, una denuncia

(ANSA) - CATANIA, 11 LUG - Un furetto chiuso in una piccola scatola di legno, che aveva dei fori, che era in una busta all'interno di un portabagagli, chiuso, di un'auto è stato scoperto da agenti del commissariato Librino di Catania durante dei controlli nel Villaggio Delfino nella zona dell'Oasi del Simeto. Considerato il forte caldo e la circostanza che l'animale sembrava essere senza acqua né cibo già da tempo, il proprietario del furetto è stato denunciato dalla polizia per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura tali da creargli gravi sofferenze. (ANSA).