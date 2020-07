Droga: piantagione cannabis in serre per zucchine a Gela

(ANSA) - CALTANISSETTA, 11 LUG - Una piantagione di cannabis tipo 'superskunk' è stata scoperta in contrada Passo di Piazza a Gela da carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caltanissetta e dello squadrone elitrasportato Cacciatori Sicilia. Occultate in alcune serre coltivate a zucchine, militari dell'Arma hanno trovato 523 piante pronte per il taglio e lo smercio. Sequestrati altri 50 grammi circa di marijuana già divisa in involucri. A 'coltivare' la piantagione di droga è stato trovato un egiziano di 31 anni domiciliato a Licata (Ag), disoccupato, sprovvisto di permesso di soggiorno, che è stato arrestato per coltivazione di sostanza stupefacente e condotto nel carcere di Gela. (ANSA).