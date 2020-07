Premi: a Catena Fiorello e Pamela Villoresi il DonAttiva

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - La scritttice Catena Fiorella e l'attrice Pamela Villoresi, direttrice artistica del Teatro Biondo, sono tra le premiate della XII edizione del Premio DonnAttiva, promossa dall'omonima associazione presieduta dalla giornalista Ina Modica, si è svolta ieri sera nella cornice di Villa Malfitano a Palermo. Erano presenti molti componenti della Giunta Regionale, le massime autorità civili, religiose e militari. L'edizione 2020, che si è svolta nel rispetto delle norme anti Covid, ha segnato un nuovo corso insieme alla volontà di una ripartenza reale.

Dall'anno prossimo, infatti, il Premio si terrà a luglio, ad apertura degli eventi estivi, e non più l'8 Marzo. Inoltre, su iniziativa di Catena Fiorello, si costituirà a Roma una delegazione dell'associazione monrealese. Questo l'elenco dei premiati di quest'anno: Catena Fiorello, Francesca Cacciola, Beatrice Casamassa, Daniela Crimi, Giusy Fabio, Giulia Giuffrè, Nadia Lo Bosco, Vania Pistolozzi, Agostina Porcaro, Roberto Puglisi, Margherita Rizza, Fabio Venturella e Pamela Villoresi.

Menzioni per Alessandra Palma e Marta Pasquini.

"Questa iniziativa ha dato prova - dice la Presidente Modica - che, nonostante le complicazioni del momento storico, come quello appena trascorso e legato alla pandemia, è possibile attraverso una rete di relazioni autentiche far diventare le difficoltà risorse". (ANSA).