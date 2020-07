Unicredit: 12 mln con Garanzia Italia Sace per Aeroviaggi

Aeroviaggi ha definito con UniCredit un'operazione di finanziamento da 12 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate in poche ore da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia. Le risorse finanziarie dell'operazione - strutturata con una durata di 72 mesi - saranno utilizzate in gran parte per fronteggiare l'incremento della necessità di circolante.

"Con questa operazione confermiamo l'impegno del nostro Gruppo a supporto del tessuto imprenditoriale del territorio e la piena operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - L'operazione, rientrante nell'ambito del programma Garanzia italia di Sace, è la prima di questo tipo portata a termine con successo da UniCredit in Sicilia".

"In questo momento difficile per il turismo nazionale la nostra azienda - ha commentato Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi - non ha smesso mai di avere fiducia in una ripresa vigorosa dei flussi turistici e ha lavorato duramente per le aperture delle nostre strutture turistiche. Siamo stati i primi in Italia a riaprire le strutture con un grandissimo successo di vendite e di gradimento della clientela".

Aeroviaggi è il più importante tour operator nel settore turistico-alberghiero in Sicilia e Sardegna con una capacità ricettiva totale di oltre 3.200 camere e 9.000 posti letto.

(ANSA).