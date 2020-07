Tir si ribalta sulla Palermo-Mazara, lunghe code

(ANSA) - PALERMO, 07 LUG - Un tir si è ribaltato lungo autostrada Palermo-Mazara del Vallo vicino allo svincolo per Carini. L'incidente ha già provocato chilometri di code e tante proteste da parte degli automobilisti. Tanti i disagi per arrivare all'aeroporto Falcone Borsellino. Si attende l'intervento dei vigili del fuoco per sollevare il mezzo con la gru. Sono intervenuti gli agenti della polstrada e gli operai dell'Anas. (ANSA).