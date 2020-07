Sparatoria tra vicini di casa a Vittoria, nessun ferito

(ANSA) - VITTORIA, 07 LUG - Sparatoria la notte scorsa a Vittoria, nel Ragusano, tra due famiglie vicine di case in un quartiere di case popolari, vicino a un passaggio a livello ferroviario. Sono stati esplosi colpi di arma di fuoco ma non ci sono stati feriti. I carabinieri di Vittoria hanno già individuato chi ha sparato ed interrogato i due litiganti. Il movente sarebbe una lite per futili motivi. (ANSA).