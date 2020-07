Istruzione: ministro Azzolina torna nel suo liceo a Floridia

(ANSA) - FLORIDIA, 07 LUG - "La scuola senza risorse economiche ha difficoltà a procedere e noi ce le stiamo mettendo tutta". Lo ha detto il ministro alla Pubblica istruzione Lucia Azzolina a Floridia, nel Siracusano, sua città natale. Una veloce visita al liceo "Leonardo Da Vinci", istituto nel quale si è diplomata nel 2001, esattamente il 7 luglio.Il ministro ha incontrato alcuni suoi ex docenti e poi visitando l'istituto ha ricordato quando si recava in biblioteca per consultare i libri.

"Ai tempi in cui andavo a scuola non avevo il computer. Ed in quel periodo i miei genitori mi posero di fronte ad una scelta: i festeggiamenti per il mio diciottesimo compleanno che erano molto costosi o il computer. Io scelsi un pc - ha raccontato - E grazie al computer è stato possibile l'opzione della didattica a distanza che ha funzionato meglio nelle scuole secondarie di secondo grado e nessuno è stato abbandonato. I docenti sono stati a loro fianco. È una esperienza che è andata bene al punto che gli studenti delle superiori mi hanno chiesto di lasciarla nelle linee guida. Solo per scuole secondarie di secondo grado a livello complementare perché noi vogliamo riportare tutti in presenza". (ANSA).