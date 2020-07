Archeologia: Parco Taormina, 14 mila visitatori a giugno

(ANSA) - PALERMO, 06 LUG - Con quasi 14.000 visitatori (13.981) a giugno 2020 nei tre siti di Taormina, Isola Bella e Naxos il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, archivia il primo, difficile, mese di apertura post covid in una Sicilia orfana, come tutto il Paese, dei grandi flussi turistici che da Nord a Sud alimentano l'economia nelle città d'arte e, in estate, nelle isole e nei borghi di mare. Con il mese di luglio, tuttavia, Taormina e Giardini Naxos (Messina) cominciano a popolarsi di viaggiatori in vacanza e ieri, in occasione della consueta prima domenica del mese con ingresso gratuito promossa dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, i visitatori dei tre siti sono stati 2.138, nonostante un meteo variabile e un veloce acquazzone in mattinata che nel pomeriggio ha lasciato spazio a un cielo dalle tinte estive. I dati forniti da Aditus, concessionari dei servizi di biglietteria del Parco, riportano 1.695 ingressi nel Teatro Antico di Taormina, 300 a Isola Bella e 143 nel Museo e Area archeologica di Giardini Naxos.

"Un inizio in salita questo di giugno dopo il lockdown - commenta Tigano - con numeri che tuttavia migliorano di settimana in settimana, complice l'inizio delle ferie per gli italiani e la ripresa di collegamenti aerei internazionali che stanno portando nella baia di Naxos-Taormina viaggiatori da varie parti d'Europa. Certamente soffriremo l'assenza dei visitatori statunitensi e dell'estremo oriente che fino al mese di febbraio scorso costituivano una presenza costante e consistente, in termini numerici, nei nostri siti archeologici.

Ci conforta e ci sostiene l'entusiasmo di tutti i visitatori, stupefatti dalla bellezza dei monumenti e dall'accoglienza".

(ANSA).