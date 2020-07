Morto folgorato mentre ripara antenna a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 05 LUG - Un uomo di 60 anni è morto a Palermo nella borgata di Sferracavallo mentre stava riparando l'antenna nella sua abitazione in via Dammuso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, mentre stava sistemando il cavo dell'impianto, ha toccato un filo elettrico ed è rimasto folgorato. Sono giunti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del 60enne e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione. Gli agenti della polizia stanno conducendo le indagini per cercare di ricostruire quanto avvenuto. (ANSA).