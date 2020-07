Ospedali:Acireale,intervento innovativo a colonna vertebrale

(ANSA) - ACIREALE, 03 LUG - E' stato eseguito stamane per la prima volta nell'UOC di Ortopedia dell'ospedale "Santa Marta e Santa Venera" di Acireale (Catania), con tecniche chirurgiche all'avanguardia, un intervento alla colonna vertebrale.

Il paziente, ex calciatore professionista 60enne, era affetto da una voluminosa ernia del disco lombare associata ad un restringimento del canale vertebrale che da alcuni mesi oltre a provocargli violenti dolori alla schiena e alle gambe, non gli permetteva di deambulare. Da domani inizierà a deambulare e fra 3-4 giorni ritornerà a casa.

L'intervento è stato condotto dal direttore dell'UOC di Ortopedia Gaetano Gulino, esperto in chirurgia vertebrale, coadiuvato dall'equipe ortopedica acese.

"Questo primo intervento eseguito ad Acireale - afferma Gulino -, rappresenta un completamento delle attività chirurgiche dell'Ortopedia a beneficio deli utenti della zona jonica. Per l'Asp di Catania, oltre l'Ospedale di Paternò, fra i centri di riferimento sul territorio siciliano, oggi si aggiunge anche l'Ortopedia di Acireale. Ringrazio tutti gli operatori, medici di reparto, anestesisti ed infermieri di reparto e di sala operatori per il loro entusiasmo e la collaborazione per l'avvio di questa attività".

Apprezzamento per l'operato dei medici è espresso dalla Direzione Strategica dell'Asp di Catania. "La valorizzazione delle risorse professionali e lo sviluppo delle perfomance aziendali - afferma - rappresentano un nostro obiettivo costante, puntando sul miglioramento dei percorsi assistenziali e sulla crescita professionale". (ANSA).