Mafia:condannato ex sindaco Castelvetrano Vaccarino a 6 anni

(ANSA) - MARSALA, 02 LUG - L'ex sindaco Dc di Castelvetrano Antonio Vaccarino, 74 anni, processato per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale con l'aggravante per mafia, è stato condannato dal Tribunale di Marsala a sei anni di carcere . Vaccarino era stato arrestato il 16 aprile del 2019 insieme a due carabinieri (il tenente colonnello Marco Alfio Zappalà e l'appuntato Giuseppe Barcellona, entrambi condannati oggi dal gup di Palermo Annalisa Tesoriere, il primo a quattro anni di carcere in abbreviato, il secondo a un anno con pena patteggiata), nell'ambito delle indagini sul boss latitante Matteo Messina Denaro. (ANSA).