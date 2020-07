Trasporti: a Palermo torna bike sharing 24 ore su 24

(ANSA) - PALERMO, 01 LUG - A partire da oggi 1 luglio il bike sharing sarà attivo a Palermo 24 ore su 24. Viene ripristinato infatti, il servizio che Amat aveva ridotto in occasione dell'emergenza sanitaria. "Passi in avanti per il ritorno alla normalita' - dichiara il Presidente Michele Cimino - nel rispetto delle norme vigenti che assicurano sicurezza e igiene.

Le nostre bici, infatti, sono sanificate continuamente per coniugare una mobilita' sempre piu' sostenibile e la serenita' dei nostri utenti". Ed ancora , per la localita' balneare di Mondello , gia' dal 26 giugno il punto vendita Cit di piazza Mondello, e' attivo ogni giorno dalle 8,30 alle 19,30 festivi compresi. Abbonamenti, biglietti e tutta l'assistenza agli utenti del TPL palermitano (ANSA).