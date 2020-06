"Io, Renato Guttuso" in mostra a Noto

(ANSA) - NOTO, 30 GIU - Fino a ottobre presso il Museo Civico di Noto - Ex Convento di Santa Chiara, sarà possibile visitare la mostra Io, Renato Guttuso a cura di Giuliana Fiori, organizzato da Sikarte, associazione culturale siciliana .

L'iniziativa è a cura dell'Assessorato al Turismo e allo Spettacolo e dell'Assessorato comunale alla Cultura "La Sicilia, i Siciliani e la sicilitudine". " La mostra Io, Renato Guttuso intende celebrare il grande artista siciliano svelando le sue passioni e il suo animo, senza tralasciare il suo impegno politico e artistica",spiega la presidente dell'associazione culturale siciliana, Graziana Papale .

"La mostra - dice il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti - s'incastra nel progetto di Noto Città d'Arte proprio nell'anno in cui il tema scelto è proprio l'arte siciliana. Un'arte che è stata capace di mostrare l'essenza di una Sicilia viva e profonda, che ha una sua propria identità da raccontare e far conoscere". Ogni lavoro esposto mostrerà un lato pubblico o privato della vita dell'artista di Bagheria. Dalla sua nostalgia per la Sicilia (paesaggi isolani) al suo trasferimento a Roma (i suoi "tetti"); dai suoi affetti/amori (i ritratti della moglie, di uomini politici con cui aveva rapporti personali oltre che professionali) all'eros (i nudi di modelle). E ancora, al suo impegno politico palesato nelle sue nature morte e nelle tele dal taglio storico in cui racconta le battaglie per l'uguaglianza sociale. Infine, la sua prolifica produzione di scenografie per il teatro, e la collezione di bozzetti dei costumi di scena, risalente agli anni '60 ai '70. "La mostra - spiega la curatrice - ha l'intento di svelare allo spettatore, attraverso trentaquattro opere, le passioni che hanno mosso l'animo di Renato Guttuso". (ANSA).