Droga: sequestro mini piantagione canapa indiana a Catania

(ANSA) - CATANIA, 30 GIU - Una decina di piante di cannabis indica coltivate in vaso ed alte tra gli 80 ed i 150 centimetri sono state trovate a Catania dai carabinieri in un terreno demaniale vicino ad alcune abitazioni di via Bartolomeo Altavilla, nella zona del Villaggio Dusmet. I militari della Stazione di Ognina hanno anche sequestrato alcuni flaconi di fertilizzante e materiale per l'irrigazione delle piante che erano nascosti lì vicino. Indagini sono in corso. (ANSA).