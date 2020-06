A giudizio la ex soprintendente ai Beni Culturali Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 30 GIU - La soprintendente ai beni culturali di Catania, Rosalba Panvini, è stata rinviata a giudizio dal gup del Tribunale di Siracusa per abuso d'ufficio, minacce e violenza ad incaricato di pubblico servizio.

Secondo la Procura di Siracusa la Panvini, quando era soprintendente a Siracusa, avrebbe avuto atteggiamenti prevaricatori nei confronti di altri funzionari, in particolare il dirigente dell'Unità operativa - sezione per i beni archeologici - che sarebbe stato demansionato. Panvini avrebbe avocato a sè "tutte le competenze relative al rilascio ed al diniego di provvedimenti". Secondo l'accusa l'ex Soprintendente di Siracusa avrebbe esercitato pressioni anche su un'altra funzionaria, costringendola a firmare una relazione dopo un sopralluogo avvenuto nell'agosto del 2017 a Vendicari, in modo che "non fosse menzionato l'elevato rischio archeologico" di alcuni lavori. (ANSA).