Traffico: stop auto, ok a pedonalizzazione a Mondello

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - Pedonalizzazione del lungomare di Valdesi e limitazioni agli accessi veicolari nella piazza di Mondello, la borgata marinara paermitana. E' questo quanto deliberato oggi pomeriggio dalla giunta comunale, nell'ambito delle azioni previste dal documento programmatico "Palermo SiCura" e su proposta degli Uffici per la mobilità guidati dall'assessore Giusto Catania. Il provvedimento che avrà carattere sperimentale, si inquadra nell'ambito della riqualificazione della borgata marinara. In particolare, la pedonalizzazione interesserà Viale Regina Elena da Piazza Valdesi a via Torre di Mondello, Via Glauco, Via Anadiomene, limitando gli accessi veicolari alla Piazza di Mondello e alla via Piano di Gallo e razionalizzando i sensi di marcia della viabilità afferente all'area di Mondello.

Nell'ambito della rimodulazione della mobilità a Mondello, a breve sarà aperto alla pubblica circolazione il nuovo tratto della via Palinuro che consentirà la connessione tra la via Mondello e la via Galatea snellendo il deflusso da e verso la Piazza di Mondello.

Il sindaco Leoluca Orlando sottolinea che "la pedonalizzazione di Mondello è un fatto atteso da anni, che ha richiesto una attenta programmazione anche sul fronte degli interventi strutturali per la viabilità, con il completamento di via Palinuro, ed è certamente uno dei punti di svolta per il rilancio della borgata tanto sul fronte della vivibilità quanto su quello della fruibilità commerciale e turistica". (ANSA).