Sicilia: nato in cattività un fenicottero a Parco Orleans

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - "Fiocco rosa"nei giardini di Palazzo Orleans a Palermo. Oggi, infatti, durante il giro di controllo, il personale addetto alla cura degli animali presenti all'interno delle strutture del Parco ha potuto assistere alla nascita del primo pulcino di fenicottero rosa (phoenicopterus roseus). Un evento che, in stato di cattività, viene definito straordinario per questa specie di trampoliere.

I fenicotteri sono presenti da alcuni anni all'interno del Parco e fanno parte di un piccolo nucleo composto da una decina di esemplari appartenenti alla "Collezione ornitologica Lauricella". Tutte queste nascite, con il supporto scientifico del laboratorio di Zoologia applicata dell'Università degli studi di Palermo, rientrano tra le finalità e i programmi di conservazione portati avanti dal Parco.

"E' la conferma - sottolinea il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - della grande attenzione e dell'amorevole cura che stiamo riservando al Parco Orleans, affidato a un team di professionisti di alto livello che si occupa giornalmente della flora e della fauna e che sta ricreando tra i giardini quell'ecosistema ideale per la vita e lo sviluppo di tutte le specie che vi si trovano. Un assiduo lavoro di ingegneria ecologica che, dopo anni di imperdonabile abbandono, ci consentirà presto di riconsegnare alla cittadinanza un'area verde meravigliosa, suggestiva, ricca di attrazioni e di tutti i comfort necessari per accogliere al meglio i visitatori". (ANSA).