Ospedali: tablet e copertine a Pediatria Garibaldi-Nesima

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - Tablet e copertine acquistati grazie al ricavato della vendita delle magliette in occasione della "Marcia del Sorriso", svoltasi a Belpasso (Catania) lo scorso settembre, sono stati consegnati ai reparti della Rianimazione Pediatrica e di Pronto Soccorso pediatrico dell' ospedalie Garibaldi-Nesima di Catania. A consegnarli ìè stato il Comitato organizzativo dell'evento alla presenza dell'on. Alfio Papale, del direttore sanitario del presidio Graziella Manciagli e del capo del Dipartimento Materno-Infantile Giuseppe Ettore.

Ogni anno l'Associazione "Marcia del sorriso" si propone di organizzare un evento di solidarietà,con lo scopo di camminare insieme ai giovani nei quartieri di Belpasso e di Borrello.Il gesto è stato particolarmente apprezzato dal direttore generale dell'Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola, per l'occasione rappresentato proprio da dott. Ettore, il quale non ha mancato di ringraziare tutti i protagonisti intervenuti alla consegna dei materiali. (ANSA).