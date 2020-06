Festa del grano nel segno della tradizione a Castelbuono

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - E' stata un ritorno alla vita campestre e ai momenti legati alla raccolta nei campi la Festa del Grano a Castelbuono (Pa). Una giornata nata da un'idea di Nicola Fiasconaro che si è svolta nella tenuta di famiglia nel segno della riscoperta delle tradizioni della vita agreste.

"Un'occasione per riaffermare valori di vita comuni e gesti di un lavoro con modalità e rituali antichi, sullo sfondo di una Sicilia rurale e autentica, ma con uno sguardo deciso al futuro", afferma.

"Oggi vogliamo tornare alle origini, far rivivere le tradizioni agricole del nostro territorio e parlare di rinascita. - aggiunge Fiasconaro - Una rinascita che vogliamo associare alle più antiche varietà e tecniche di coltivazione del grano, come il grano Maiorca, una varietà del nostro territorio. Un frumento antico siciliano, bianco, tenero e molto nutriente, che anticamente veniva utilizzato per preparare dolci e che oggi abbiamo ritrovato. (ANSA).