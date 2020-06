Marittimo cade in mare, recuperato vivo

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Un marittimo caduto in mare la notte scorsa dal traghetto "Vincenzo Florio" della Tirrenia, in navigazione sulla rotta Palermo Napoli, è stato recuperato ancora in vita dopo alcune ore di ricerche. L'allarme è stato lanciato subito dopo la partenza, quando sulla nave si sono accorti che mancava all'appello uno dei componenti dell'equipaggio. Immediatamente sono scattate le ricerche, coordinate dalla Capitaneria di porto, alle quali hanno preso parte le unità della Guardia Costiera e i vigili del fuoco.

Anche l'autorità portuale ha seguito da vicino quanto stava accadendo. Dopo lunghe ricerche prima nell'area del porto poi al largo una motovedetta della guardia costiera ha ritrovato il marittimo vivo in mare, a circa sei miglia dal porto di Palermo. La nave ha proseguito regolarmente il suo viaggio verso Napoli. Indagini sono in corso per accertare cosa sia successo poco dopo la partenza.