Ustica: performance di Ienzi in piazza a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - Nel quaranesimo anniversario della srage di Ustica, che provocò la morte di 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio del volo Itavia partito da Bologna e diretto a Palermo, "RaizesTeatro" organizza alle 19 in piazza Verdi, davanti al teatro Massimo, una performance d'ensemble con testi inediti di Alessandro Ienzi, tratti dai fatti storici e dai racconti dei familiari delle vittime. Gli interpreti sono lo stesso Ienzi, Benedetta Aiello, Patrick Andrade Mendes eLorenzo Randazzo, con la partecipazione di Marina Mazzamuto (cantante), le scene di Lorenzo Randazzo e un contributo video di Alfredo Di Forti.

"La strage di Ustica e i quarant'anni appena trascorsi - dice Ienzi - sono un squarcio nel cielo dello Stato. Una tragica fatalità, un errore che è costato la vita a 81 persone e ha segnato il cammino dei familiari delle vittime, modificandone l'esistenza.

Negazioni, depistaggi, bugie; una verità parziale accertata solamente qualche anno fa; una giustizia che tarda ancora ad arrivare".

"Ricordare - conclude Ienzi - è importante, formare una memoria collettiva è un passo fondamentale per ricostruire il senso dello Stato, e per annullare quella terribile distanza tra istituzioni e cittadini che è stata fin troppo dannosa e dolorosa in occasione della strage di Ustica". (ANSA).