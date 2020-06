Beni culturali: inaugurata Galleria Fazello a Sciacca

(ANSA) - SCIACCA, 27 GIU - È stata inaugurata questa sera a Sciacca (Agrigento), alla presenza dell'assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà, la "Galleria Fazello", una mostra con una trentina di opere d'arte e antichi manufatti in argilla prodotte da pittori, scultori e maestri ceramisti del luogo.

"La fruizione del Complesso - ha sottolineato l'assessore Alberto Samonà - è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le più importanti istituzioni del territorio. L'inaugurazione di oggi è un tassello di un importante mosaico, che include la chiesa di Santa Margherita e i lavori per la realizzazione dell'auditorium, in vista del sogno che abbiamo il dovere di trasformare in realtà: la nascita del grande museo interdisciplinare di Sciacca. In questo luogo - ha aggiunto Samonà - l'arte prende vita; d'altronde, come diceva Pablo Picasso "l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni". E grazie a luoghi come questo ciò diventa possibile". L'esposizione, organizzata dalla Soprintendenza di Agrigento, e che sarà aperta al pubblico da martedì prossimo ( nel rispetto di tutte le misure anti Covid), è ospitata all'interno del complesso monumentale gotico-catalano intitolato allo storico di Sciacca Tommaso Fazello.

Tra le opere d'arte in esposizione: la "Sacra famiglia" del pittore Mariano Rossi (1767), una scultura raffigurante una "Madonna con bambino" (di ambito carrarese, XV secolo), antiche ceramiche di Sciacca e Burgio e il quadro maiolicato raffigurante un "Fante con alabarda" (1608) realizzato da Giuseppe Bonachia, detto "Il Maxarato". Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti ha garantito che la gestione della "Galleria Fazello" sarà a carico del comune. Il soprintendente ai Beni culturali di Agrigento Michele Benfari ha dedicato l'inaugurazione dell'esposizione alla memoria di Sebastiano Tusa". (ANSA).