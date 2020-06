In tribunale per processo, due donne arrestate con droga

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Sono andate al tribunale di Termini Imerese per l'udienza del processo che le riguarda dopo che lo scorso 29 aprile erano state arrestate con l'accusa di detenzione di droga, ma al ritorno verso Canicattì sono state fermate dai carabinieri e trovate in possesso di 26 grammi di cocaina e qualche dose di marijuana. Così per Daniela Di Franco, 35 anni, e Sonia Garrafato, di 30 anni, è scattato un nuovo arresto convalidato dal giudice. La droga è stata portata nel laboratorio del comando provinciale di Palermo. Due mesi fa le due donne erano state bloccate con 150 grammi di droga tra marijuana, cocaina ed eroina. (ANSA).