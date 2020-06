Archeologia: riapre museo Lilibeo-Marsala

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Chiuso al pubblico per l'emergenza sanitaria "coronavirus", riapre oggi il Museo Archeologico regionale Lilibeo di Marsala. I visitatori potranno accedere, dalle 9 alle 19.30, sia dall'ingresso principale sul Lungomare Boeo, che da piazza della Vittoria. Quest'ultimo è l'ingresso principale all'annesso archeologico di Lilibeo, aperto al pubblico lo scorso 14 giugno. E così come per il parco, anche per il museo la direzione consiglia di effettuare la prenotazione on-line attraverso l'App Youline, sul sito https://youline.eu/laculturariparte.html. In ossequio alle linee guida anti-Covid, i percorsi sono stati realizzati secondo una sola direzione. In base alle direttive nazionali dettate dall'emergenza Covid-19, inoltre, lsarà indispensabile l'uso di una mascherina. I gruppi guidati o accompagnati non dovranno superare le dodici unità, più la guida. Sarà possibile effettuare la visita dei due percorsi espositivi: l'uno dedicato ai rinvenimenti subacquei (nave punica di Lilibeo, nave tardo romana, relitti medievali), l'altro alla "splendidissima civitas Lilybetana" con i materiali dall'abitato, le fortificazioni, le vaste necropoli e i santuari. La visita alla scoperta dell'antica Lilibeo comprende la vasta area archeologica che costituisce il fulcro del Parco, con gli scavi delle Fortificazioni, le Terme, la strada romana Plateia Aelia e gli scavi adiacenti alla chiesa di S. Giovanni al Boeo. (ANSA).