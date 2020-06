Università: a Palermo il primo abbonamento gratuito Amat

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - Consegnato a una studentessa il primo abbonamento gratuito AmiGo Car sharing e Bike Sharing by Amat dedicato agli iscritti all'Università di Palermo. Sono 1,400 gli studenti che ne possono beneficiarne, e a questi si sommano i docenti e il personale tecnico amministrativo che possono attivarlo con tariffe agevolate.

"E' una significativa e concreta azione che si aggiunge alle altre sviluppate dall'Ateneo in tema di sostenibilità, come il servizio navetta del Campus e la disincentivazione all'uso della plastica nelle sedi universitarie, e divulgate sia al suo interno che sul territorio - sottolinea il rettore Fabrizio Micari - L'avvio di queste soluzioni innovative insieme ad Amat rappresenta un'ulteriore messa in atto delle strategie su cui da tempo puntiamo e rende sempre più il nostro Ateneo catalizzatore di sostenibilità".

"Un momento simbolico ma certamente importante perché segna un punto di svolta, a conferma di come i servizi di Amat per la mobilità dolce e condivisa sono sempre più presenti nel territorio e sempre più radicati fra i nostri cittadini", commenta il sindaco Leoluca Orlando.

"Un percorso orientato sempre più verso una mobilità sostenibile - dice il presidente di Amat Palermo spa Michele Cimino - Amat e Università testimoniano oggi di avere fatto fronte comune diffondendo nel mondo dei giovani principi e criteri di mobilità ormai imprescindibili nella vita di ogni giorno.Lavorare insieme è la base per il futuro di tutti." L'attivazione degli abbonamenti dedicati alla comunità universitaria è il primo step che fa seguito alla convenzione siglata tra l'Università di Palermo e l'Amat per lo sviluppo di un progetto di mobilità sostenibile dedicato alla comunità universitaria che prevede l'abbonamento gratuito per gli studenti che hanno partecipato al bando, tariffe agevolate per docenti e personale tecnico amministrativo, e l'estensione del servizio AmiGo car sharing e del servizio Bike sharing nelle sedi universitarie di Palermo e nei poli decentrati di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. (ANSA).