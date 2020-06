Nuovo raid vandalico alla scuola Falcone allo Zen a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - Nuovo raid, a distanza di una settimana dal precedente nella scuola Falcone di via Marchese Nicolò Pensabene, nel quartiere Zen a Palermo dove questa mattina sono intervenuti i carabinieri per effettuare un sopralluogo e chiarire l'entità dei danni. Stando alle prime informazioni i responsabili dell'incursione, ancora da collocare temporalmente visto che la scuola è chiusa, non avrebbero rubato nulla ma hanno messo tutto a soqquadro, buttando a terra armadi e sedie nonché orinando nelle aule. "Dobbiamo ancora verificare se sia stato rubato qualcosa", dice la preside Daniela Lo Verde. Lo scorso 15 giugno la preside impegnata nella commissione degli esami di maturità dell'istituto Ascione, era stata avvisata dai suoi collaboratori che avevano trovato corridoi e aule devastate, con escrementi sparsi e materiale didattico distrutto. "Alla notizia - aveva commentato la dirigente scolastica - mi sono dovuta sforzare per trattenere rabbia e dispiacere". (ANSA).