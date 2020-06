Fotografia: mondo sommerso dei mari negli scatti di De Bacco

(ANSA) - ENNA, 22 GIU - Un lavoro lungo 4 anni, in collaborazione con i biologi marini nelle Pelagie, a Lampedusa, Linosa, Pantelleria, nelle Egadi, nelle Eolie e a Portopalo di Capopassero per raccontare il mondo sommerso dei mari di Sicilia. Le immagini del fotografo trevigiano Luigi De Bacco saranno in mostra dal prossimo 25 giugno ad Enna, alla Galleria Aec, Arte a Enna Contemporanea. De Bacco, appassionato ed esperto di fotografia subacquea, scandaglia i fondali siciliani, "svelandone l'unicità anche per fare riflettere su quanto sia importante amare, rispettare e proteggere questo tesoro naturale", afferma. Tra le foto esposte anche la collezione "donne", una serie di scatti pensati e realizzati come omaggio ai grandi maestri della fotografia. L'inaugurazione si svolgerà giovedì 25 giugno alle ore 18 con diretta sul canale facebook https://www.facebook.com/arteennacontemporanea/ . La mostra sarà aperta tutti i giorni, esclusa la domenica e il lunedì mattina, dalle 10, alle 13 e dalle 16,30 alle 20,30. Per piccoli gruppi, nei limiti consentiti dalle norme anti Covid, è possibile prenotaree al numero 347 3850589 o alla mail contemporanea@arteenna.it. (ANSA).