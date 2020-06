Azzolina, la scuola 'Falcone' sarà protetta

"Dopo l'ennesimo atto vandalico ai danni della scuola 'Falcone' di Palermo", la ministra Lucia Azzolina ha nuovamente contattato la dirigente scolastica, Daniela Lo Verde, per "portare la massima vicinanza ad una comunità scolastica duramente colpita in passato e anche in queste ultime settimane". La ministra fa sapere che sarà presto a Palermo.

"È evidente - spiega - che questa scuola faccia paura. Ma lo Stato c'è, sono in contatto con la Prefettura, dobbiamo proteggere quella scuola. Servono segnali chiari e immediati per chi pensa di poter attaccare un simbolo dell'educazione alla legalità. La scuola 'Falcone' non si piegherà e il Ministero le sarà accanto. Ricompreremo subito tutto ciò che è stato rubato o distrutto e io stessa mi recherò a Palermo quanto prima per portare questo messaggio con chiarezza".(ANSA)