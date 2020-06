Migranti: via a sbarco Sea Watch

(ANSA) - AGRIGENTO, 21 GIU - L'esito del tampone rino-faringeo - al quale è stato sottoposto l'immigrato che non stava molto bene - è arrivato ed è negativo. I 211 extracomunitari, salvati in acque internazionali dalla Sea Watch, stanno lasciando la nave della ong tedesca e verranno caricati sulla nave-quarantena "Moby Zazà" dove dovranno rimanere per 14 giorni in sorveglianza sanitaria.

A sovrintendere alle procedure di sbarco ed imbarco del nutrito gruppo, al porto Empedoclino, ci sono, naturalmente, i militari della Guardia costiera e la polizia di Stato.