Migranti: attraccata nave Jonio a Pozzallo, 67 a bordo

(ANSA) - POZZALLO, 20 GIU - E' attraccata nel porto di Pozzallo la nave Jonio della Mediterranea Saving Humans con 67 migranti a bordo, salvate ieri sera da un'imbarcazione a rischio naufragio a 48 miglia da Lampedusa. La nave è arrivata nel momento in cui si concludeva la messa nella banchina, in onore di San Giovanni Battista, co-patrono di Pozzallo. Ad accogliere la nave, anche il sindaco Roberto Ammatuna.

I migranti sono tutti in buone condizioni fisiche e verraqnno trasferiti nell'hot spot dove resteranno anche per il periodo della quarantena. (ANSA).