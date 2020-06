Museo del Satiro danzante riapre da domani

(ANSA) - PALERMO, 19 GIU - Da domani il Museo del Satiro di Mazara del Vallo, per il quale c'è un progetto di adeguamento, riaprirà al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 19.45. Per consentire il rispetto delle prescrizioni previste dal contenimento dell'emergenza Covid, è obbligatorio effettuare la prenotazione on-line attraverso l'app Youline, al sito https://youline.eu/laculturariparte.html.

Alle 17 è prevista la presenza dell'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana Alberto Samonà, insieme a direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Bernardo Agrò.

"Il Satiro danzante ci ricorda l'immenso patrimonio sommerso del Mediterraneo, custode di storie, miti e narrazioni che raccontano un passato che è l'essenza della nostra identità", dice Samonà. "Il Satiro danzante di Mazara del Vallo, colto nel momento dell'estasi, ci ricorda l'immenso patrimonio sommerso del Mediterraneo, custode di storie, miti e narrazioni che raccontano un passato che è l'essenza della nostra identità. La nostra Sicilia, infatti, è terra in cui mondi, sospesi in un tempo diverso, si incontrano, magnificandosi a vicenda".(ANSA).