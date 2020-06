Coronavirus: assessore, Sicilia ad un passo dal Covid-free

(ANSA) - PALERMO, 19 GIU - "Buone notizie dalla Sicilia: siamo a un passo dall'essere Covid-free. Le polemiche di queste ore non possono superare mesi di grande lavoro, senza tregua. E chiedo un po' di rispetto per gli oltre 3mila malati e quasi 300 deceduti". Lo scrive su Facebook l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. "Dare l'idea che da noi il coronavirus non sia esistito, oltre ad essere falso è irrispettoso. - aggiunge - Ed i professionisti della nostra sanità non lo meritano. Godiamoci, invece, il primato siciliano, o abbiamo dimenticato quando i giornali titolavano sulla Sicilia a minor contagio in Italia?" (ANSA).