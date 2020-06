Ambiente: distrutte dune spiaggia Agrigento, aperta indagine

(ANSA) - AGRIGENTO, 18 GIU - La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'indagine conoscitiva sulla distruzione delle dune di sabbia sulla spiaggia di Maddalusa. Il procuratore Luigi Patronaggio ha delegato la Capitaneria di porto e il reparto specializzato Tutela natura dei carabinieri ad effettuare dei sopralluoghi urgenti. Verifiche e misurazioni che sono in corso per verificare cosa sia effettivamente accaduto.

A sollevare il caso, con tanto di fotografie e video realizzato con un drone, era stata stamani l'associazione ambientalista MareAmico. "La ruspa della ditta incaricata dal Comune per pulire la spiaggia, in un paio d'ore ha cancellato le dun - ha denunciato Claudio Lombardo di MareAmico - . Il Comune ha aperto un'indagine interna, la Sea (la ditta incaricata dal Comune di Agrigento ad eseguire l'intervento straordinario di pulizia di alcuni tratti di spiaggia), ha avviato una inchiesta e la Procura un fascicolo conoscitivo sull'accaduto". (ANSA).