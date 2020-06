Turismo: nuovo logo Sicilia e campagna comunicazione

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - "Sicilia: your happy Island", un nuovo logo a colori per rilanciare l'isola nel panorama turistico internazionale e per attrarre i visitatori nel segno dei colori che sono simbolici di tutto il territorio. Il logo ha i colori del giallo come il sole che scalda la Sicilia, blu come le sue acque profonde, arancione (due toni, uno più scuro e l'altro più chiaro) che richiamano i suoi agrumi più famosi ed apprezzati, verde come le chiome dei suoi alberi carichi di leggenda, azzurra come il cielo terso che la incorona, rossa come il magma che ne rispecchia la potenza ancestrale. Lettere colorate, per scrivere Sicilia, congiunte graficamente per non interrompere il flusso di sensazioni e restare unite in eterno, innamorate del loro risultato. Ma anche un video per rilanciare le immagini più suggestive della Trinacria. Sono stati presentati stamani nel Villino Florio all'Olivuzza, dall'assessore regionale del Turismo Manlio Messina, alla presenza dell'assessore ai Beni culturali e all'Identità siciliana Alberto Samonà. Il logo è stato realizzato da "World 2.0 Srl" di Catania, mentre le immagini del video sono di Paolo Barone. "La Sicilia è stata fortemente penalizzata dal lockdown di tre mesi che se da un lato hanno cambiato il mondo dall'altro hanno azzerato la nostra economia che da sempre vive di turismo e dell'indotto ad esso legato - ha detto l'assessore Manlio Messina -. Gli imprenditori siciliani e tutta la filiera del turismo, alberghi, tour operators e agenzie di viaggio, guide turistiche, ristoratori, artigiani sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto da quando è scoppiata la pandemia Covid-19. Oggi, come governo Musumeci, vogliamo dire al mondo - ha aggiunto- che la Sicilia è un'isola felice e che desideriamo condividerla, perché abbiamo imparato a condividerla, con orgoglio e piacere, che sono poi i tratti caratteristici della nostra accoglienza". (ANSA).