Coronavirus: Intersos assiste Migranti

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - E' partito il nuovo progetto dell'organizzazione umanitaria Intersos in Sicilia. Si tratta di un intervento sanitario di prevenzione dal contagio da Covid-19 per migranti nella baraccopoli di Cassibile, alle porte di Siracusa, voluto insieme alla Regione Sicilia, in collaborazione con l'Asp siracusana e la Prefettura. Un team di Intersos costituito da un medico, due mediatori culturali, un operatore psico- sociale, a bordo di un ambulanza e muniti di una clinica mobile, dall'inizio di giugno ha cominciato un'azione di supporto sanitario per informare i migranti senza fissa dimora sui rischi legati al contagio e sulle norme di prevenzione dal Covid19, per effettuare screening sanitari e distribuire kit igienici, prodotti per l'igiene personale e mascherine di cotone.