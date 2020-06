Duplice omicidio nel Nisseno, forse massacrati a pietrate

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - Due persone non ancora identificate sono state uccise ieri sera nelle campagne di Delia, un paese della provincia di Caltanissetta.

La scoperta è stata fatta nei pressi di un cascinale in contrada Deliella: il corpo parzialmente carbonizzato di una delle due vittime era sotto un'auto, l'altro cadavere era all'interno del casolare. A poco distanza dai due corpi sono state trovate alcune pietre sporche di sangue, verosimilmente utilizzate per compiere il duplice omicidio.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta, che stanno cercando di risalire ai proprietari del cascinale. (ANSA).