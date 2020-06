Sicilia: governo Musumeci nomina nuovi dirigenti generali

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - La Giunta regionale, riunitasi stasera nel Palaregione di Catania sotto la presidenza di Nello Musumeci, ha provveduto alle nomine dei dirigenti generali dei dipartimenti in scadenza.

Ecco l'elenco.

Dipartimenti della presidenza Ufficio Legislativo e legale: Giovanni Bologna Protezione Civile: Salvo Cocina Affari Extraregionali: Maurizio Cimino Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Ue: Maria Concetta Antinoro Ufficio speciale di Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Ue: Grazia Terranova Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Agricoltura: Dario Cartabellotta Pesca mediterranea: Rosolino Greco, ad interim Sviluppo rurale e territoriale: Mario Candore Assessorato delle Attività produttive Attività produttive: Carmelo Frittitta Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica Funzione pubblica e del Personale: Carmen Madonia Autonomie locali: Margherita Rizza Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana Beni culturali e dell'identità siciliana: Sergio Alessandro, in proroga Assessorato dell'Economia Autorità regionale per l'innovazione tecnologica: Vincenzo Falgares Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità Acqua e rifiuti: Calogero Foti Energia: Salvatore D'Urso Assessorato della Famiglia, politiche sociali e lavoro Famiglia e politiche sociali: Rosolino Greco Lavoro: Giovanni Bologna (interim) Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità Infrastrutture: Fulvio Bellomo Dipartimento tecnico: Salvatore Lizzio Assessorato dell'Istruzione della Formazione Formazione professionale: Patrizia Valenti Istruzione e Università: Antonio Valenti Assessorato della Salute Pianificazione strategica: Mario La Rocca Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico: Maria Letizia Di Liberti Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Ambiente: Giuseppe Battaglia Urbanistica: Rino Beringheli Corpo Forestale: Giovanni Salerno Assessorato del Turismo Turismo, Sport e Spettacolo: Lucia Di Fatta. (ANSA).