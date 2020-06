Giovane punto da un'ape, morto per choc anafilattico

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - E' morto questa mattina all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Lorenzo Di Grigoli il giovane di Cammarata (AG) punto da un'ape venerdì sera mentre si trovava in macchina con la fidanzata. Subito dopo la puntura dell'insetto il giovane ha accusato un forte dolore, poi ha cominciato ad avere difficoltà respiratorie. La stessa fidanzata lo ha condotto al Pte di Cammarata dove il medico di guardia, viste le gravissime condizioni del giovane, ha immediatamente contattato il 118. Dalla centrale di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso. Quando i rianimatori sono arrivato il giovane, colto da choc anafilattico, era già in arresto cardiorespiratorio. E' stato dunque massaggiato, ventilato, intubato e trasportato all'ospedale Sant'Elia ormai in coma.

Dopo due giorni questa mattina è morto. (ANSA).