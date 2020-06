Musica: jazz a Palermo, appello per creare archivio Brass

(ANSA) - PALERMO, 13 GIU - Un appello rivolto alla comunità, agli amanti dellla musica jazz, la musica dell'improvvisazione che ha caratterizzato da sempre la Sicilia ed in particolare Palermo. La Fondazione the Brass Group vuole creare ed ampliare, gli "archivi musicali del secondo novecento" ai quali Palermo ha certamente contribuito in modo incisivo e peculiare. Con questo intento, il Brass chiede a chiunque abbia conservato e custodito nel proprio cassetto una foto, un video, un poster o semplicemente un autografo chiesto durante le stagioni concertistiche realizzate dal Brass nell'arco dei quasi 50 anni di attività di produzioni musicali. Recuperare la memoria vissuta grazie alla musica jazz, grazie e a disposizione della collettività, questo è lo scopo del Brass che opera dal 1974 in varie forme fino alla recente costituzione di una Fondazione realizzando oltre 4000 concerti. Nel tempo, fino ad oggi, diversi esibizioni sono state registrate per gli Archivi Sonori del Brass e solo un decimo di questi sono stati digitalizzati per la fruizione da parte di soggetti terzi. Durante i concerti accanto ai musicisti, giornalisti e fotografi hanno documentato gli eventi, al punto da produrre una raccolta testimoniale testuale e fotografica ed anche il pubblico o gli stessi abbonati. Ed è a tutti loro che il Centro Studi della Fondazione si rivolge per ampliare il proprio Archivio Fotografico attivato grazie alla donazione delle immagini di Luigi Giuliana con pellicole in bianco e nero e di Lucio Forte in digitale.

Con questo obiettivo il Centro Studi della Fondazione The Brass Group attiva una richiesta spontanea aperta a tutti coloro che abbiano conservato, raccolto, ereditato, ritrovato immagini o registrazioni sonore, su qualunque supporto, anche non professionali, relative alle attività concertistiche realizzate tra il 1974 e il 2014 dal Brass. Contestualmente il Brass è disponibile ad accogliere qualunque altro materiale possa essere utile a diventare patrimonio della collettività (libri, riviste, dischi in vinile e qualunque altro supporto, nastri magnetici, audiocassette, registrazioni filmiche e audiovisive, manifesti, autografi, documenti vari). Per ogni donazione o prestito temporaneo, in accordo con l'ufficio biglietteria, il Brass metterà a disposizione un biglietto per assistere ad un concerto. (ANSA).