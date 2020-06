Guardia costiera Catania 'scorta' una balena in difficoltà

(ANSA) - CATANIA, 13 GIU - L'equipaggio di una motovedetta della Guardia costiera di Catania ha 'scortato' verso il mare aperto una balena che era in difficoltà a 200 metri dalla costa. Intervenuti dopo segnalazioni arrivate alla sala operativa, i militari constatavano che l'animale, un esemplare di balenottera comune di circa 20 metri, aveva difficoltà natatoria e procedeva lentamente perché senza pinna caudale. Dall'istituto zooprofilattico di Palermo, il cui personale non poteva intervenire in nessun modo, hanno consigliato di continuare a monitorarla lungo il suo percorso per evitare eventuali pericoli per l'incolumità del cetaceo e dalle persone che avrebbe incontrato.

La Guardia Costiera, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del referente nazionale per i cetacei, ha quindi continuato a scortare il meraviglioso esemplare che procede lentamente verso sud. Gli esperti raccomandano di non causare ulteriore stress all'animale avvicinandolo con le barche e di avvertire la Guardia Costiera in caso di avvistamento. (ANSA).